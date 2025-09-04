La Primitiva | Comprobar los resultados de la lotería del jueves 4 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado del 4 de septiembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Tras La Primitiva del lunes, este jueves 4 de septiembre de 2025 Loterías y Apuestas del Estado organiza una nueva edición de este sorteo. El juego se realiza los lunes, jueves y sábados a las 21:40h y cuenta con botes para los acertantes de seis cifras. En esta ocasión, el bote acumulado es de 5 millones de euros.

La Primitiva ha premiado este jueves 4 de septiembre las siguientes cifras: 8 9 17 28 41 46. El número complementario corresponde en esta ocasión al 44 y el reintegro al 8. El premio del Joker va para el código 9 6 5 2 4 2 3.

¿Cuánto cuesta La Primitiva?

Para jugar a La Primitiva, los jugadores deben pagar 1 euro para realizar una apuesta, y un euro adicional por cada columna jugada. Además, si se marca la casilla de 'Joker', ha de pagarse un euro más. El juego se puede jugar de manera simple, seleccionando entre una y ocho columnas con seis apuestas en cada una. También se puede jugar por la opción múltiple, en la que se seleccionan más de seis números en la primera columna. Esta opción encarece la participación por cada número adicional.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Los jugadores eligen una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Se consideran ganadores de primera categoría aquellos jugadores que acierten los seis. A cada participación se le asigna un número complementario aleatoriamente, que solo es tenido en cuenta si el jugador ha acertado cinco de las seis cifras ganadoras. Al que acierte estas cinco más el complementario se le considera acertante de segunda categoría.

¿Cuándo se juega La Primitiva?

El sorteo de La Primitiva se realiza todos los lunes, jueves y sábados a las 21.40h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se pueden realizar apuestas para un solo sorteo (el siguiente que se vaya a realizar) o de manera semanal (los dos siguientes). En caso de escoger la segunda opción, el coste de la apuesta se duplica.

¿Qué es el Joker de La Primitiva?

El sorteo del Joker está asociado a La Primitiva, y consiste en la asignación de un número aleatorio de siete cifras al boleto jugado. El primer premio de este juego concede 1 millón de euros a aquellas personas que tengan las siete cifras en el mismo orden de extracción.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).