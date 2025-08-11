La Primitiva: comprobar el resultado del sorteo de hoy, lunes 11 de agosto de 2025

Con un bote acumulado de 50 millones de euros arranca el sorteo de La Primitiva de este lunes, el primero de la semana. Comprueba los premios del lunes 11 de agosto de 2025 en laSexta.com.

Comienza la semana y con ella, los nuevos sorteos de loterías. Este lunes, desde por la mañana, la ONCE ha estado repartiendo premios en los juegos (diarios) de Super Once y Triplex; por la noche, es la hora del resto de sorteos. Los números premiados de La Primitiva de este lunes, 11 de agosto de 2025, que cuenta con un bote acumulado de 50 millones de euros son los siguientes:

Pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Código del Joker: pendiente de sorteo

Todos los lunes, jueves y sábados, a las 21:40h, se celebra el sorteo de La Primitiva en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. En el marco de este juego, además de la combinación ganadora, La Primitiva lleva asociado el premio del Joker: se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante.

El sorteo de La Primitiva tiene lugar poco después de que se anuncie el número premiado del Cupón Diario de la ONCE.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

La Primitiva se sortea tres veces a la semana: los lunes, jueves y sábados. La mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría.

Además, a los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción simple, que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción múltiple, que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo múltiple se debe pagar una cantidad adicional.

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del Joker.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).