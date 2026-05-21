Sorteo de SELAE
Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del jueves 21 de mayo de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 21 de mayo de 2026, para La Primitiva.
Para este jueves 21 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE. Los jueves, además, hay sorteo de Lotería Nacional.
*Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).