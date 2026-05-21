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Sorteo de SELAE

Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del jueves 21 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 21 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Resultado del sorteo de La Primitiva del juevesResultado del sorteo de La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 21 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE. Los jueves, además, hay sorteo de Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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