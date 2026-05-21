Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 21 de mayo de 2026

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 21 de mayo de 2026, para la Lotería Nacional.

Para este jueves 21 de mayo de 2026 los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).