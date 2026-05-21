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Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 21 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 21 de mayo de 2026, para la Lotería Nacional.

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del juevesLotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 21 de mayo de 2026 los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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