Ahora

Sorteo europeo

Números premiados del EuroDreams de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes 5 de octubre de 2026, para el EuroDreams.

EuroDreams (lunes): resultado y premios del primer sorteo de la semana EuroDreams (lunes): resultado y premios del primer sorteo de la semanalaSexta

Para este lunes 5 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y de La Primitiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez adelanta las elecciones generales para el día 29 de noviembre: "Necesitamos ampliar el apoyo de la gente para hacer más"
  2. El Gobierno volverá a aprobar los decretos de vivienda, que ahora sí podrían salir adelante con la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso
  3. La Policía completa la segunda y última fase del desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta
  4. Varios colegios cerrados y confinamientos por las intensas lluvias: Cataluña envía diferentes ES-Alert y pide precaución ante el temporal
  5. Flávio Bolsonaro sorprende a Lula en las elecciones de Brasil y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta
  6. Detenido el hijo del matrimonio asesinado a golpes con una mancuerna en Madrid