A diferencia de la Lotería de Navidad, un sorteo en el que nadie puede saber a qué hora se conoce el Gordo , en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional del 6 de enero, popularmente conocido como Sorteo del Niño, sí que se sabe, más o menos, cuándo sale cada premio. Esto es así porque la organización de este sorteo está milimetrada: los premios se extraen en un orden concreto siempre.

Así pues, los primeros premios del sorteo del Niño que se dan a conocer son siempre los mismos: las primeras cinco extracciones se corresponden a las extracciones de dos cifras, que reparten 400 euros por serie. Esto quiere decir que las primeras combinaciones que se dan a conocer son únicamente de dos cifras y reparten un premio de 40 euros por décimo a todos aquellos décimos que terminen en alguna de ellas. Las cinco extracciones de dos cifras son las siguientes:

66

40

32

65

99

Después de estos, los siguientes números premiados que se conocen son los de tres cifras. En total hay 14 extracciones de tres dígitos que reparten un premio de 1.000 euros cada uno a la serie; esto quiere decir que cada décimo que termine en alguna de estas terminaciones de tres cifras se lleva 100 euros.

El premio más esperado del día es el primer premio, que en esta ocasión no se llama Gordo. En el sorteo del Niño, el primero reparte un total de dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo premiado. Pero para conocer el número premiado del sorteo de 2024 hay que esperar a que se realicen las extracciones de dos cifras (5), las de tres cifras (14), las de cuatro cifras (2), el tercer premio y el segundo. Por último, después del primero, se dan a conocer los dos números reintegros, que suponen un premio de 20 euros por décimo.

Hay que recordar que todos los premios están sujetos a un gravamen especial, pero únicamente los que superen la cuantía de 40.000 euros por premio unitario. Así pues, si tienes un décimo terminado en alguna de estas combinaciones te llevas los 40 euros íntegros, sin que una parte del premio se vaya para las arcas del Estado.

¡Quiero mis 40 euros! ¿Dónde hay que ir?

No es mucho dinero, pero ya supone el doble de la inversión en un solo décimo, por lo que algún ganador ya querrá ir a canjear su número por sus euros. Lo bueno de los premios menores del Niño es que no hace falta acudir a ninguna entidad bancaria para cobrarlo, sino que se puede intercambiar el décimo por los 40 euros en cualquier administración de lotería, de cualquier punto del país, independientemente del lugar donde adquirieras tu participación.

Pero sí tienes que tener en cuenta el plazo para cobrar el décimo. Normalmente, los premios se pueden cobrar desde el mismo momento en el Loterías y Apuestas del Estado publique la lista oficial de premios, que suele ser la misma tarde del sorteo. Sin embargo, este año el 6 de enero, pese a ser sábado, es día festivo en el calendario laboral, y hay que tener en cuenta los horarios de los establecimientos.

En el caso concreto de este año, en muchos lugares habrá que esperar al lunes 8 de enero para cobrar los premios en administraciones de loterías, ya que la gran mayoría de ellas permanecen cerradas los domingos. Eso sí, no dejes que la emoción te estropee el premio: no lo arrugues, ni lo dejes cerca del champán (quizás por 40 euros no celebres con champán, pero quién sabe), para que no se te estropee, ni se te moje, ni se te rompa, porque en la administración solo aceptan décimos en condiciones óptimas.

Cómo comprobar los demás números del Niño

Aunque es más habitual jugar con diferentes números en la Lotería de Navidad que en el sorteo del Niño, los hay que tienen más de un décimo para el sorteo del 6 de enero. Para todos ellos, la mejor herramienta para comprobar todos los premios, en tiempo real y de una sola vez, es el Lotómetro de laSexta, también disponible para este sorteo.

Para poder utilizarlo únicamente tienes que escribir tus números en el lugar que le corresponde (el casillero que pone 'tu número') y en el de al lado, poner el dinero que juegas con ese número. Si no pones nada aparecerá por defecto 20 euros, que es lo que cuesta un décimo del sorteo del Niño.

Puedes añadir todos los números que quieras y se quedarán guardados en todo momento (siempre que entres desde el mismo dispositivo y no elimines el historial de búsqueda) y según avance el sorteo se irán actualizando los resultados: si no está premiado, aparecerá un mensaje que te dirá que no está premiado; si lo está, te dirá la cantidad que has ganado.