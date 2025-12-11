Cuántos décimos de Lotería de Navidad se pueden comprar con fechas clave de Extremoduro

El logo de Extremoduro, sobre una imagen de una administración de Lotería en Valencia

Los loteros advertían de que en 2025 todavía no hay 'números estrella', que aún había tiempo para que ocurriera algo que "llame la atención". La muerte de Robe Iniesta (Extremoduro) es una de esas cosas.

A mediados de diciembre, los loteros de España no tenían todavía un 'número estrella' para la Lotería de Navidad de 2025. Sí han ocurrido cosas, pero quizás no lo suficientemente clave para muchas personas como para convertirlas en números fetiche para el sorteo del 22 de diciembre. Y a 12 días del sorteo, murió Robe Iniesta. Quizás pueda pensarse que el fallecimiento del líder de Extremoduro es una información que resulte importante para los jugadores de Lotería de Navidad, pero lo cierto es que es un sorteo tan transversal que atraviesa a toda la sociedad española.

Pero no, la fecha de la muerte de Robe, el 10 de diciembre de 2025, no puede ser 'convertida' en número del sorteo navideño. No hay décimo que pueda acoger los seis dígitos que conforman un décimo. Sin embargo, podemos hacer una recopilación a lo largo de muchas otras fechas importantes para una de las bandas de rock más populares de la historia de la música española. En laSexta.com hacemos una recopilación de combinaciones que hacen referencia a algunos de los eventos clave del grupo y de sus integrantes:

Obviamente, no son todas, pero sí son algunas de las más importantes en la larga historia de uno de los grupos más reconocidos de la industria musical española.

