Hasta qué día se puede comprar Lotería de Navidad en 2025

Por norma general, los décimos de la Lotería de Navidad se pueden comprar hasta el día de antes del sorteo. Pero en 2025 hay que tener en cuenta otros factores, como el calendario y los horarios de las administraciones.

El pistoletazo de salida del sorteo de la Lotería de Navidad tiene lugar en verano, con el arranque de la venta de los décimos del sorteo, pero puede ser que algún despistado llegue al día anterior del sorteo sin ningún décimo o sin el número que juegan sus compañeros de la oficina. No sería la primera vez. Por este motivo, una de las preguntas que más se repite los días previos es cuándo se cierra la venta de décimos. Lo cierto es que depende de varios aspectos, como el formato de compra, pero también hay que prestar atención a otros factores.

Es más, el sorteo de la Lotería de Navidad sigue unas normas diferentes a las de cualquier sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. Mientras que en los sorteos de la Lotería Nacional se pueden adquirir números hasta media hora antes del sorteo, en la Lotería de Navidad se cierra la compra la noche antes del sorteo. En torno a las 22:00 horas para ser exactos. Esta es la última oportunidad para adquirir las papeletas a tiempo, pues las administraciones de loterías dejan de vender décimos unas horas antes. El horario de cierre varía de un local a otro, pero suele estar en torno a las 20:00 horas.

En 2025, sin embargo, hay que tener en cuenta que el día previo al sorteo, el 21 de diciembre, además de celebrarse las elecciones en Extremadura, también es domingo. Y aunque algunas administraciones de Lotería abren en domingos o festivos, como ocurre en Madrid —donde hay libertad de horarios—, la mayoría cierran los domingos, por lo que es recomendable acudir, como tarde, el sábado 20 de diciembre.

1. Consultar si se puede comprar online

Pero lo cierto es que con suerte se podrá adquirir el número por internet, pero no es lo normal dado que la mayoría de décimos no están disponibles en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Por ejemplo, no se pueden comprar online los décimos que terminan en las dos últimas cifras del año actual, en este caso, los décimos que terminan en 25. Y aunque muchos sí se pueden adquirir por esta vía, muchos otros no.

1. Consultar la administración en la que se vende

Si el número no está disponible para su compra online, puedes buscar en qué administración se vende y, llegados a este punto, averiguar si quedan. No existe una manera desde la página web de Loterías y Apuestas del Estado de confirmar si un número determinado todavía está a la venta en una determinada administración, por lo que no te quedará más remedio que llamar por teléfono o acercarte a preguntar.

¿Y si es un décimo agotado?

Si no quedan décimos del número en la administración, las posibilidades de adquirirlo caerían en picado. Pero todavía se puede hacer una última gestión: averiguar si alguno de los comercios cercanos a la administración vende la terminación dado que a veces se reservan algunos números para venderlos a sus clientes. De no quedar nada de nada, siempre se puede apostar por otra terminación porque todas (absolutamente todas) tienen la misma probabilidad de salir en el sorteo de la Lotería de Navidad.

