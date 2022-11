No, las cantidades que cantan los niños de San Ildefonso no son las que corresponden con los premios. Es decir, no son las que se ingresan íntegramente los ganadores de los premios. Pues hay que aplicarles la retención de Hacienda. ¿Y cuál es? De todos los premios superiores a 40.000 euros Hacienda se llevará un 20%. Es decir, los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos, y es la cantidad restante sobre la que hay que descontar el 20%.

¿Qué premios pagan impuestos a Hacienda entonces? El primero, el segundo y el tercero. En el caso de El Gordo, la Tesorería Pública se hace con el 20% de 360.000 euros: 72.000 euros. Si restamos esta cantidad a la cantidad total del premio, el resultado señala que el ganador se queda con 328.000 euros por décimo.

¿Y el del segundo premio? La cifra que quedaría es de 108.000 euros para el dueño del décimo ganador, mientras que Hacienda se hace con 17.000 al Estado. Finalmente, con el tercer premio se quedaría con una cantidad más pequeña, como es lógico: 48.000 para el ganador y 2.000 para Hacienda. En la siguiente tabla desglosamos la cantidad que se queda el Estado de los tres primeros premios:

De este modo, el resto de premios estarían exentos de impuestos. ¿Cuáles? Todos estos:

Cómo se cobran los premios de la Lotería de Navidad

Depende de la cantidad de los premios. En el caso de los galardones más pequeños, aquellos inferiores a 2.000 euros, pueden reclamarse en cualquier administración de lotería desde el mismo día del sorteo.

Sin embargo, si se trata de un premio igual o superior a 2.000 euros hay que esperar al día siguiente, el 23 de diciembre. Se pueden cobrar en cualquiera de los bancos autorizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

Bankia

BBVA

Caixa Bank

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Si has tenido la suerte de ganar uno de los premios más grandes, para cobrarlo se hará a través de un cheque o de una transferencia bancaria. Eso sí, una vez la entidad bancaria haya reunido la información necesaria para cumplir con la normativa. Para reclamar el premio tendrás que aportar DNI y el décimo premiado.

Ojo, si es compartido, también tienen que presentarse todas las personas que vayan a cobrar el premio con sus documentos de identidad, o bien un gestor autorizado que vaya a hacer ese trámite. Además, cualquiera de ellos podrá solicitar un certificado acreditativo a efectos fiscales.

En cualquier caso, es recomendable no dejar pasar mucho tiempo para hacer el cobro, pues puede olvidarse, perderse el décimo o pasarse la fecha límite: tres meses desde las 18:00 horas del día del sorteo.