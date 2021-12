El 86.148 es un número de los considerados 'altos', como se suele decir en el argot de la lotería, al empezar por 86.000. Y, en este caso, significa que este ha sido el Gordo más 'gordo' o más alto de la historia. ¿Por qué?

Simplemente porque es el Gordo con el número más alto desde los inicios de la Lotería de Navidad. La explicación es que este número no siempre ha estado en el bombo del Sorteo de Navidad.

A lo largo de la historia se han ido incrementando los números jugados para atender el aumento de ventas de esta lotería. Desde 2011 hay 100.000 bolas en el bombo, pero antes de ese año solo había 85.000 números y, antes de 2005, solo estaban las bolas con cifras hasta el 66.000.

Por tanto, el 86148 solo ha tenido once ocasiones de salir, desde que se incorporó en 2011.

Hasta ahora, el número más alto que habíamos visto para El Gordo había sido el 79.250, que salió en 2010. En el siguiente gráfico puedes ver los números gordos que han salido en toda la historia de la Lotería de Navidad.

