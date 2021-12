En el Sorteo de Lotería de Navidad cada año un número compuesto por 5 cifras reparte el Premio Gordo. Una cuantía de 400.000 euros al décimo con la que sueña todo aquel que haya adquirido un boleto. Pero, ¿qué número será el agraciado?

Lo cierto es que todas las cifras que están en el bombo tienen las mismas probabilidades, sin embargo, no todas las ediciones el sorteo ha tenido el mismo número de bolas dentro del bombo. Por eso, podemos dar respuesta a la pregunta de por qué los números superiores al 79.250 nunca han repartido El Gordo.

Estos números no siempre han estado en el bombo. En el Sorteo del día 22 de diciembre de este año hay 100.000 números en el bombo, las cifras comprendidas entre el 0 al 99.999, no obstante no siempre ha sido así. Antes del 2011, en el Sorteo, únicamente, había 85.000 números y, antes de 2005, solo estaban las bolas con cifras hasta el 66.000, debido a su éxito de participación se ha ido ampliando con los años.

Menos posibilidades de salir

El sorteo se inició en 1812 con 12.000 números, por ello las cifras del 0 al 12.000 han tenido 211 oportunidades de salir, todos los sorteos realizados hasta el día de hoy. Pero las cifras más grandes se han ido añadiendo a lo largo de las décadas.

No es hasta 2011 cuando se introducen 100.000 bolas en el bombo, desde 2005 se habían aumentado a 85.000 números y, anteriormente, desde 1982 eran 66.000. Esto significa que las cifras superiores a 85.000 solamente han podido ser agraciadas con el premio Gordo los últimos 10 años, es decir, el 4,74% de los sorteos.

De las cifras superiores a 79.250, Premio Gordo en 2010 y número más alto hasta la actualidad, y hasta el 85.000, exclusivamente han podido ser las que tuvieran la fortuna del Primer Premio desde el 2005, lo que se traduce en 16 sorteos, en el 7.59% de ellos que se han realizado de Lotería de Navidad

En resumen:

Cifras de 79.250 hasta 85.000 sólo han tenido 16 oportunidades de otorgar El Premio Gordo

Cifras de 85.000 hasta 99.999 solo han tenido 10 oportunidades de otorgar El Premio Gordo

En el gráfico podemos ver como los números más grandes han ido saliendo según se han ido introduciendo en el bombo, sin embargo, los pequeños están a lo largo de los 211 Sorteos de lotería.

Disminuye la probabilidad

Además, se debe tener en cuenta que la probabilidad de salir se reduce cuantas más bolas hay en el bombo. Esto se explica de la siguiente forma: un número 1 al 12.000, cuando solamente había 12.000 bolas en el bombo, tiene 1 posibilidad entre 12.000 de otorgar el Primer Premio.

No obstante, según han aumentado los números introducidos en el bombo, ahora cada número tiene 1 posibilidad entre 100.000 de otorgar el Primer Premio. Es decir, cada décimo tiene 0,001% de probabilidades de ser el agraciado.

¿Qué número será el Gordo de la Lotería de Navidad este año?

La verdadera incógnita ahora es qué número repartirá El Gordo este año en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Para saberlo tenemos que esperar al 22 de diciembre, se podrá seguir en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad 2021 tanto en laSexta, como en laSexta.com.

Además de una programación especial en la cadena con todos los detalles del sorteo más esperado del año, en la web de laSexta.com podrás comprobar con el Lotómetro, el multicomprobador de laSexta, si tus números son agraciados con alguno de los premios de la Lotería de Navidad 2021.