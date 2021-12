Se acerca el esperado el sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre y en laSexta.com podrás comprobar todos tus décimos con el Lotómetro, una herramienta que podrás usar en todos tus dispositivos: móvil, ordenador o tablet.

El Lotómetro es un multicomprobador, es decir, que podrás introducir todos tus números y comprobarlos a la vez. Así evitarás tener que estar metiendo tu número varias veces o hacer una búsqueda por cada participación. Te explicamos cómo funciona a continuación.

Tan solo tienes que introducir en El Lotómetro el número que juegas y la cantidad correspondiente y darle a 'Añadir número'. Puedes introducir los números desde ya mismo y la aplicación te los guardará, siempre que no borres los números ni elimines el historial del navegador.

Si lo haces antes del sorteo aparecerá el mensaje 'Pendiente de sorteo'. Pero una vez comience, tan solo tendrás que dar a 'Actualizar' y, ¡tachán! Tendrás los resultados de tus décimos al momento.

En caso de haber premio, verás el correspondiente a la cantidad jugada. Si no has tenido suerte, la aplicación también lo indicará. Ya sabes que los números van saliendo uno a uno y que el sorteo dura varias horas, así que no desesperes y sigue dando al botón de actualizar, a ver si hay suerte.

Además, en cualquier momento puedes añadir nuevos números o borrar otros.

Comparte los premios

¿Tienes un número premiado? Con el Lotómetro de laSexta podrás compartir de manera muy rápída el resultado de cualquiera de tus décimos insertados a través de WhatsApp. Para ello, basta con pular en el icono de la App de mensajería que aparece a la izquierda de cada número, y se te abrirá directamente WhatsApp para que puedas compartir la cuantía del premio obtenido con otra persona o grupo. Tú solo tendrás que elegir a quién dar la buena noticia.

¿Dónde puedo cobrar los premios?

Los premios llamados 'menores' son aquellos inferiores a 2.000 euros y pueden reclamarse en cualquier administración de lotería desde el mismo día del sorteo.

Pero si hablamos de un premio igual o superior a 2.000 euros, los que llamamos premios 'mayores', hay que esperar al día siguiente, el 23 de diciembre. Se pueden cobrar en cualquiera de los bancos autorizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

Bankia

BBVA

Caixa Bank

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Si has gozado de esa buena suerte, para cobrar el premio se hará a través de un cheque o de una transferencia bancaria, siempre después de que la entidad bancaria haya reunido la información necesaria para cumplir con la normativa. Para reclamar el premio tendrás que aportar DNI y el décimo premiado.

Ojo, si es compartidos, también tienen que presentarse todas las personas que vayan a cobrar el premio con sus documentos de identidad, o bien un gestor autorizado que vaya a hacer ese trámite. Además, cualquiera de ellos podrá solicitar un certificado acreditativo a efectos fiscales.

Es recomendable no dejar pasar mucho tiempo para hacer el cobro, pues puede olvidarse, perderse el décimo o pasarse la fecha límite: tres meses desde las 18:00 horas del día del sorteo.