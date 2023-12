En la peluquería Elena & Lorena de Combarro (Pontevedra) tuvieron un momento de alegría con la Lotería de Navidad que fue efímero. Al ver el sorteo, escucharon el número 57170, con un premio de 1.000 euros a la serie. Sin embargo, ese décimo no estaba premiado.

En Más Vale Tarde hablamos con Tania, clienta de la peluquería que se dio cuenta del error, que lamenta que no hayan recibido el premio. "Son 100 euros que son nuestros, llegas a la Administración y te dicen que no está premiado. El chasco no es mucho, pero a ver...", confiesa.

Reconoce que al hablar con la peluquería "no sabían qué estaba pasando". Al volver a casa, vieron la pedrea en distintos periódicos y localizaron ese décimo como premiado, pero la Administración decía que no estaba premiado. Por 'suerte', solo llevaba un décimo con ese número. "A ver si hay suerte con la Lotería del Niño", añade Cristina Pardo.