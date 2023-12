Como viene siendo habitual en muchos establecimientos, la peluquería Elena & Lorena de Combarro (Pontevedra) puso a la venta un número de la Lotería de Navidad para todas sus clientas: el 57170. El mismo que otros años. Y en 2023, tocó. O al menos eso parecía. En un momento del sorteo, las niñas lo cantaron: "Cincuenta y siete mil cientooo setentaaa", cantó una. "¡Miiil euros!", cantó la otra. Una pedrea: 100 euros por décimo. No era un premio grande, pero menos da una piedra, y la alegría fue máxima.

Hasta que las clientas fueron a cobrar su papeleta. Los décimos de premios menores (la pedrea, principalmente, así como las aproximaciones o centenas) se pueden cobrar en las administraciones, y allí se fueron las que habían comprado el número. Pero al llegar allí, en la administración se negaron a pagarlo porque, efectivamente, no estaba en el listado oficial de premios de la Lotería de Navidad.

"La niña cantó el número alto y claro", asegura a laSexta Elena, propietaria de la peluquería. "La gente iba a cobrar el número y que no, que no salía premiado", añade. Y más allá del enfado, está la duda. "Si se equivocó la niña, como dicen... ¿qué número pusieron en ese sitio? Si no, se comieron el décimo", explica.

En total, la peluquería vendió 250 décimos con este número, 25.000 euros que se han esfumado. Los clientes de la peluquería echan mano de los periódicos para confirmar las listas oficiales de los premios y, ya pasado el día del sorteo, confirman, incrédulos, que su número en realidad no está premiado. Todo esto después de haber visto en algún comprobador de Lotería de Navidad que el número, efectivamente, se había llevado 100 euros.

"Son 100 euros, pero fastidia... Aparte, porque es un número que llevan jugando toda la vida", lamenta una de las vecinas de Combarro. Otra clienta asegura que si es una equivocación del sorteo, "deberían validárselo" a todos aquellos que tienen el décimo premiado, mientras que una tercera aporta una idea nueva: "Para el año [que viene], si nos toca, que nos den 200".

Las vecinas y clientas han puesto una reclamación a Loterías y Apuestas del Estado por la equivocación, con el fin de intentar cobrar el premio. Pero lo cierto es que no sólo es una situación que se contempla dentro de la celebración del sorteo, sino que la Justicia ya se ha pronunciado en algún momento, especialmente con respecto a que los niños y niñas que cantan los premios tengan que volver a cantar el número correcto. Spoiler: la Justicia dice que no, que mejor, revisar la lista oficial.