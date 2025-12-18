Cuidado al comprar participaciones de la Lotería de Navidad: cerca del 80% no están autorizadas por SELAE

Comprueba muy bien tus participaciones de Lotería antes de comprar una: muchas no están autorizadas por SELAE.

Glòria Serra y el equipo de expertos de Equipo de investigación contactan con una abogada especializada para saber por qué hay papeletas de Lotería que se venden al margen de las normas cada año y cómo puedes reclamar al respecto, un detalle a tener en cuenta antes del sorteo del 22 de diciembre.

Cada 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad organizado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) llega para anunciar el inicio de las fiestas y la temporada de vacaciones para alumnos y profesorado.

Mientras de fondo suenan las voces de los Niños de San Ildefonso, millones de españoles repasan sus números jugados en este tradicional sorteo. En décimos individuales o compartidos, en papeles de equipos de fútbol, fallas de Valencia, asociaciones y demás agrupaciones que eligen jugar al mismo número con compañeros, visitantes y clientes, lo cierto es que quien más y quien menos participa en este sorteo navideño estatal.

Muchas de estas agrupaciones costean sus actividades durante el resto del año, en parte, gracias a esta tradición navideña. La venta de participaciones de Lotería de Navidad sumando una cantidad extra como recargo o donativo facilita recibir ingresos a estas asociaciones, pudiendo financiar así causas benéficas o fiestas populares.

Cada año son más de 3.500 las entidades sin ánimo de lucro que solicitan permiso a SELAE para vender lotería. Las participaciones se convierten en la opción lowcost a la que muchas personas acuden con el fin de poder participar en el sorteo de Navidad.

Sin embargo, en muchas ocasiones, este intercambio de dinero por ilusión no se realiza según dicta la norma, o no del todo. Aunque estamos más que acostumbrados a que nos cobren unos 5 euros más del precio del décimo si lo adquirimos en un establecimiento diferente a la administración de lotería, lo cierto es que podríamos quejarnos (incluso denunciar) a quienes nos dicen que es "el recargo habitual".

Las claves para reconocer una participación no autorizada

Equipo de Investigación, el programa de laSexta, recurría en 2023 a una abogada experta en lotería para saber cómo se deben vender las participaciones.

"A esta le falta el sello, a este otro la descripción del recargo, aquí faltan los datos del depositario...", uno a uno, la abogada Patricia Moreno va señalando todo aquello que está mal. Y, sin embargo, estas papeletas se venden.

El dato es alarmante: entre el 75% y el 80% de las participaciones que se ponen a la venta cada año no están autorizadas por SELAE.

Todo lo que debe tener una participación de Lotería

¿Cómo tiene que ser una participación de Lotería para que sea legal? La abogada Patricia Moreno enumera la lista de cosas que sí debería tener una participación:

Debe indicar la fecha del sorteo de forma clara.

Debe señalar el tipo de sorteo (en este caso, "sorteo extraordinario de Navidad").

Debe incluir un número de papeleta exclusivo.

Debe incluir los datos del depositario de la organización (nombre, domicilio fiscal, CIF.)

Debe incluir el importe de la papeleta con el desglose de la cantidad jugada y la parte de donativo o recargo.

En lo referente al último punto es donde suele venir la polémica. Para Patricia Moreno está claro: hay que especificar la cantidad que se pide como donativo o recargo. La clave está en el coste máximo que pueden pedir: nunca puede superar el 20% del valor de la participación.

Es decir, si juegas 4 euros, el máximo serían 80 céntimos, cuando de manera habitual figura un coste de 1 euros, lo que supera el 20% máximo fijado por ley.

¿Qué puedo hacer si me cobran un recargo mayor al 20%?

Si un establecimiento o entidad decide cobrar una cantidad mayor al 20% de lo jugado a la persona que quiera adquirir su papeleta, se trata de un hecho denunciable. "Podrías poner una denuncia por estafa, sí" señala la abogada experta Patricia Moreno para las cámaras de Equipo de investigación.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.