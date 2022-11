El pistoletazo de arranque de la campaña navideña es doble en España. Por un lado, están los que comienzan a disfrutar la Navidad cuando empieza el mes de noviembre, justo después de las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos, acompañados del más que clásico 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; pero por otro se encuentran los que no perciben el espíritu navideño hasta que ve la luz el clásico anuncio de la Lotería de Navidad. ¿Demasiado pronto, quizás? No necesariamente. Cada año, el anuncio del sorteo del 22 de diciembre se da a conocer durante la primera quincena de noviembre, en la rueda de prensa que Loterías y Apuestas celebra para informar de cómo será el sorteo del año.

Hubo una época en la que el anuncio de la Lotería de Navidad estaba representado por un personaje clave: el actor británico Clive Arrindell protagonizó los 'spots' navideños de SELAE durante ocho años, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del sorteo. Pocos lo conocen por su nombre, más bien lo hacen por su denominación: "el calvo de la Lotería". Tal ha sido su relevancia que en 2013 llegó a protagonizar una campaña de Acción contra el Hambre y en 2020 regresó a los anuncios de la Lotería, aunque de fondo: en una de las escenas del 'spot' de aquel año se podía ver un televisor con la mítica imagen de Arrindell 'soplando' suerte para el día del sorteo.

En los últimos años, los anuncios de la Lotería han sido el tema central del día en el que se emitían por primera vez. El de 2014 fue uno de los más sonados, que tenía lugar en un bar de barrio, el 'bar de Antonio': un vecino asiduo al establecimiento, Manuel, no podía permitirse comprar un décimo de su bar de confianza, pero el responsable del local, sin que su cliente lo supiera, le guardaba uno en un sobre. El Premio Gordo efectivamente caía en bar de Antonio y Manuel, frustrado, no podía hacer más que bajar a felicitar a los premiados. Lo que no se esperaba es que un décimo premiado le estaba esperando.

Las historias lacrimógenas han estado presentes en muchos de los últimos 'spots' de la Lotería de Navidad, aunque en muchos otros durante las últimas dos décadas también se ha tirado de fantasía: no olvidemos aquel corto animado donde objetos inertes sonreían a la gente al pasar, aquella 'diosa de la fortuna' que presentaba algunos de los cuentos infantiles más clásicos, como 'Alicia en el país de las maravillas' o 'Robin Hood' —"En Navidad a todos nos gusta jugar (...) a negarnos a crecer para seguir disfrutando como niños"— o la historia de amor marciano de 'Danielle', firmada por el director Alejandro Amenábar.

La pandemia del coronavirus también protagonizó una de las campañas, precisamente la del único año en el que el sorteo de la Lotería de Navidad se celebró a puerta cerrada, para volver a los clásicos mensajes de solidaridad del de 2021, grabado en una nevada zona rural de Navarra, en la que todos los vecinos participaban de una 'cadena de décimos' que implicaba regalar un boleto a alguien sin que éste se enterara. Con el de 2022 ya en emisión... ¿cuál ha sido el mejor para ti?