Y ahora, ¿qué va a ser del padre Equiza si toca en la Lotería de Navidad el número que no es? De momento, han corregido el baile de números a boli: en cada papeleta que siguen vendiendo, en carteles colocados en la iglesia, el colegio donde también han vendido, dando entrevistas a la prensa, la radio, o la tele, como la que nos ha dado a nosotros y puede escuchar pinchando en este vídeo.

El error, que no pecado, como matiza el padre, ha sido cosa de brujas: "Alguna meiga hizo el cambio, inconsciente". Y el problema es que hasta el pasado 3 de diciembre no se habían dado cuenta. Desde entonces intentan enmendarlo de la manera más sencilla que tienen: publicitándolo en todas partes, para que hasta el último feligrés con la papeleta 40477 sepa que en realidad juega 4 euros al 04477. Y si no llega a todo el mundo, el padre Equiza confía en la bondad humana: "Pensamos en la benevolencia de las personas, porque aunque tenemos alguna parte mala, la mayoría somos personas buenas".

Muy confiado parece el padre. Pero está actuando tal y como recomienda hacerlo cualquier experto jurídico. Natàlia Mañas, del Centro de Asistencia Jurídica DAS Seguros, nos explica que esa es una manera de librarse de tener que pagar, si toca el número equivocado que aparece en las papeletas: comunicarlo previamente. Y si además se hace ante notario, mejor. Las otras dos opciones que existen para salir del problema son comprar los décimos con el número equivocado, o recuperar todas las papeletas vendidas y reimprimir las correctas.

Ahora, en la cofradía de la Virgen del Rosario, la de la iglesia de los Dominicos, se están hinchando a vender papeletas ya con el número tachado. Se las quitan de las manos. Porque aunque sabemos que las participaciones de lotería las carga el diablo, que pocas veces intentamos cobrar los pequeños premios que nos proporcionan, recurrimos a ellas para fraccionar nuestra suerte.

Si son de los que lo hacen, tengan en cuenta el último consejo que nos da Natàlia Mañas: comprobar que en la papeleta no solo aparece el número jugado. También el importe, para qué sorteo, la fecha del sorteo. Razón social, nombre completo, DNI y dirección del depositario. Información sobre la retención del premio, fecha límite para cobrarlo, y que el donativo o sobrecoste de la papeleta no sea mayor al 20% de su importe.