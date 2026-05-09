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Sorteo de SELAE

Lotería Nacional | Comprueba el resultado del sorteo del sábado 9 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de mayo de 2026.

Sorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábadoSorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábadolaSexta

Para este sábado 9 de mayo de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo.
  • Segundo premio: pendiente de sorteo.
  • Reintegro: pendiente de sorteo.

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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