Ahora

Sorteo de SELAE

Lotería Nacional | Comprobar resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de agosto de 2026.

Sábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoy Sábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoylaSexta

Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 57521
  • Segundo premio: 23381
  • Reintegro: 8 2 1

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total