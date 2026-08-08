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Comprobar el resultado del Super 11 de la ONCE del sábado 8 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 8 de agosto de 2026.

Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábado Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábadolaSexta

Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 10, 12, 14, 20, 21, 22, 27, 32, 33, 45, 47, 48, 52, 54, 65, 66, 68, 70, 82, 83
  • Segundo sorteo (12:00h): 4, 5, 11, 13, 20, 22, 26, 28, 35, 39, 40, 48, 57, 60, 67, 69, 73, 78, 83, 85
  • Tercer sorteo (14:00h): 3, 4, 10, 14, 15, 19, 28, 32, 41, 42, 45, 46, 55, 58, 70, 72, 80, 82, 83, 85
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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