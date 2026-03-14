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Sorteo de SELAE

Comprobar Lotería Nacional | Resultado y premios del sorteo del sábado 14 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de marzo de 2026.

Sábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoySábado (Lotería Nacional): comprobar premios del sorteo de hoylaSexta

Para este sábado 14 de marzo de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 52847
  • Segundo premio: 29203

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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