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Lotería del fin de semana

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva (SELAE) del domingo 15 de noviembre de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 15 de noviembre de 2026.

Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo) Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Para este domingo 15 de noviembre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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