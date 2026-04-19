Gordo (La Primitiva) | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, domingo 19 de abril de 2026

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 19 de abril de 2026.

Para este domingo 19 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).