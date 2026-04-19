Lotería del finde
Gordo (La Primitiva) | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, domingo 19 de abril de 2026
El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 19 de abril de 2026.
Para este domingo 19 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número clave: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).