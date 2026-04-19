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BONOLOTO | Comprobar el resultado del sorteo del domingo 19 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del domingo 19 de abril de 2026.

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Para este domingo 19 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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