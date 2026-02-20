Ahora

Lotería europea

💰 Sorteo de Euromillones: comprueba el resultado ganador del sorteo del viernes 20 de febrero de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 20 de febrero, en laSexta.com. El bote acumulado para el sorteo de este martes es de 130 millones de euros.

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernes

Para este viernes 20 de febrero de 2026, el resultado del sorteo de la lotería europea del Euromillones, gestionada en España por SELAE y con un bote acumulado de 130 millones de euros, es:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes comprobar los resultados del Super Once, así como los resultados de Triplex y de la Bonoloto del viernes, así como el sorteo de los viernes del Cuponazo de la ONCE. También este viernes se celebra el sorteo europeo de Eurojackpot.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

