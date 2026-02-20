Ahora

Lotería europea

Eurojackpot de hoy | Comprobar premios del sorteo del viernes 20 de febrero de 2026

El bote acumulado para el sorteo de hoy es de 52 millones de euros. Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 20 de febrero de 2026.

Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este viernesComprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este vierneslaSexta

Para este viernes 20 de febrero de 2026, el resultado del sorteo de la lotería europea del Eurojackpot, gestionada en España por la ONCE, es:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

El bote para este sorteo es de 52 millones de euros. Además de este, también puedes comprobar los resultados del Super Once, así como los resultados de Triplex y de la Bonoloto del viernes, así como el sorteo de los viernes del Cuponazo de la ONCE.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

