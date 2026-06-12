Sorteo de Eurojackpot de hoy | Resultado del viernes 12 de junio de 2026

El sorteo del Eurojackpot del viernes reparte premios a estos números

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de junio de 2026.

Para este viernes 12 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y del Cuponazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).