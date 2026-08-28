Resultado del sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de agosto de 2026

¿Qué números se llevan el premio del sorteo del Eurojackpot del viernes?

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de agosto de 2026.

Para este viernes 28 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: 23 34 39 45 49

'Soles': 1 y 4

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, así como de la Bonoloto, el del Cuponazo de la ONCE y el de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)