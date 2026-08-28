Ahora

Sorteo de SELAE

Comprobar el resultado de la Bonoloto del viernes 28 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 28 de agosto de 2026.

El sorteo de la Bonoloto del viernes reparte premios a los siguientes números El sorteo de la Bonoloto del viernes reparte premios a los siguientes númeroslaSexta

Para este viernes 28 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska llama al "cese de la violencia" y cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta: "El retorno tiene que ser ordenado"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"