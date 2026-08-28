Ahora

Lotería europea

Euromillones de hoy | Resultado del sorteo del Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, en laSexta.com.

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones del viernes Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones del vierneslaSexta

Para este viernes 28 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo
  • El Millón: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, así como de la Bonoloto y el del Cuponazo de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska llama al "cese de la violencia" y cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta: "El retorno tiene que ser ordenado"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"