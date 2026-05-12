Ahora

Sorteo europeo

EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este martes 12 de mayo de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 12 de mayo de 2026.

Comprobar Eurojackpot de hoy: sorteo del martesComprobar Eurojackpot de hoy: sorteo del marteslaSexta

Para este martes 12 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot, con un bote de 45 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, además del Cupón Diario de la ONCE y de la Bonoloto. Además, también hay sorteo de Euromillones los martes.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La OMS aplaude la gestión de España y recomienda "supervisión estricta" de los casos sospechosos de hantavirus hasta el 21 de junio
  2. Ayuso tira de manual de victimización y acusa a Sheinbaum y a Sánchez de ponerla en "peligro" en México
  3. La tragedia de Adamuz y la muerte de los dos guardias civiles en Huelva se cuelan en el debate electoral de Andalucía
  4. Florentino Pérez convoca elecciones a la junta directiva del Real Madrid: "Nos vamos a volver a presentar esta junta actual"
  5. Trump se plantea reanudar la guerra de Irán pese a la presión por el gasto militar que asciende a los 29.000 millones de dólares
  6. Desalojan un edificio de Barcelona tras una brutal explosión: no se confirma si se trata de una bombona de butano