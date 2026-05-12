EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este martes 12 de mayo de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 12 de mayo de 2026.

Para este martes 12 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot, con un bote de 45 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, además del Cupón Diario de la ONCE y de la Bonoloto. Además, también hay sorteo de Euromillones los martes.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).