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EuroJackpot | Comprobar resultado del sorteo de hoy, viernes 19 de junio de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 19 de junio de 2026.

Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este viernes Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este vierneslaSexta

Para este viernes 19 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y los del Super 11 de la ONCE, así como el de la Bonoloto, el del Cuponazo de los viernes y el del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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