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Lotería europea

EuroMillones | Consultar el resultado ganador en el sorteo del viernes 19 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del sorteo de Euromillones de este viernes 19 de junio de 2026.

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernes Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del vierneslaSexta

Para este viernes 19 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo
  • 'El millón': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y los del Super 11 de la ONCE, así como el de la Bonoloto y el del Cuponazo de los viernes.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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