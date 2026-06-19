Lotería diaria
Triplex de la ONCE | Resultado de los 5 sorteos de hoy, viernes 19 de junio de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 19 de junio de 2026.
Para este viernes 19 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:
- Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
- Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
- Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
- Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
- Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).