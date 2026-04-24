EuroJackpot | Comprobar resultado del sorteo de este viernes 24 de abril de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 24 de abril de 2026.

Para este viernes 24 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: 6 21 29 39 44

'Soles': 1 y 5

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, además del resultado de la Bonoloto y el del Cuponazo. A estos se suma el sorteo, también europeo, de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).