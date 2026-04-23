EuroDreams del jueves 23 de abril de 2026 | Comprobar el resultado del sorteo de hoy

Jueves | Comprobar sorteo de EuroDreams de hoy

El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los jueves y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.

Para este jueves 23 de abril de 2026, Día del Libro y de Sant Jordi, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE. Asimismo, los jueves se celebran el primer sorteo de la Lotería Nacional de la semana y el segundo de La Primitiva.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).