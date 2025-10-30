EuroDreams de hoy | Comprueba el resultado del jueves 30 de octubre de 2025

Qué número ha salido en el sorteo del EuroDreams del jueves

Los jueves se celebra una lotería europea más o menos nueva que se llama EuroDreams. Comprueba en laSexta.com los números premiados del sorteo de este jueves.

Después del sorteo del EuroDreams del lunes, este jueves 30 de octubre se celebra otro. Los números premiados del sorteo de este jueves, que se llevan un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años, son pendiente de confirmación.

Además de esta combinación, el número adicional del EuroDreams es el pendiente de confirmación: con este 'dream' se consigue el premio máximo de esta lotería europea.

Como ocurre con otro tipo de sorteos como La Primitiva —que tiene lugar cada semana los lunes, los jueves y los sábados— o la Bonoloto, que se celebra de manera diaria, los premios del EuroDreams se reparten en función de la categoría del acertante:

Primera categoría: 6 aciertos + 1 'sueño' → 20.000 euros al mes durante 30 años

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

En caso de haber más de tres ganadores en primera categoría, el importe del premio total se divide entre todos ellos, como advierte Loterías y Apuestas del Estado. Si se diera esta situación, cada ganador recibiría el importe del premio en un único pago.

El EuroDreams es una lotería europea, al estilo del Euromillones o del Eurojackpot, gestionados el primero por SELAE y el segundo, por la ONCE. En él participan todos los países de la Comunidad Euromillones: además de España, juegan al EuroDreams Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).