Tras los sorteos de Triplex y Super Once de hoy a las 10:00h y 12:00h, quedan todavía los sorteos más importantes del día. El sorteo de EuroDreams se desvelará a las 21:00h. A las 21:15h se completan los juegos de Triplex y Super Once, con el tercer sorteo de del día en cada uno de ellos. A las 21:25h será el turno del Cupón Diario de la ONCE, a las 21:30h el de la Bonoloto, que hoy reparte un bote de 3,8 millones de euros, y a las 21:45h conoceremos los resultados de La Primitiva, cuyo bote asciende hoy a los 18 millones de euros.