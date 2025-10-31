Ahora

Juegos ONCE

Cuponazo de la ONCE de hoy | Comprueba el resultado del viernes 31 de octubre de 2025

Si de lunes a jueves se celebra el Cupón Diario, los viernes es el día del Cuponazo de la ONCE y en laSexta.com podrás comprobar el resultado del sorteo de este 31 de octubre de 2025.

Resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernesResultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del vierneslaSexta

La ONCE tiene sorteos diarios y otros que se celebran en días específicos. Mientras que el Super Once y el Triplex tienen lugar a diario, de lunes a domingo sin excepción, el Cupón Diario de la ONCE termina el jueves.

Para los viernes, la ONCE tiene otros planes: el Cuponazo de la ONCE. Se trata de un sorteo que se celebra siempre antes del fin de semana (el último fue el Cuponazo de la ONCE del 24 de octubre).

Y hoy, celebrando la noche de Halloween, la ONCE pone en juego 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además acierte la serie. También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 31 de octubre de 2025 premia al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE
  2. Salomé Pradas defiende ahora que mantuvo informado a Mazón "de todo", incluida la alerta de la DANA
  3. Casa Real deja fuera a Juan Carlos I de la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía
  4. El Gobierno inicia oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas"
  5. Carlos III inicia el proceso para retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés tras las informaciones sobre el caso Epstein
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"