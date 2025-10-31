Cuponazo de la ONCE de hoy | Comprueba el resultado del viernes 31 de octubre de 2025

Si de lunes a jueves se celebra el Cupón Diario, los viernes es el día del Cuponazo de la ONCE y en laSexta.com podrás comprobar el resultado del sorteo de este 31 de octubre de 2025.

La ONCE tiene sorteos diarios y otros que se celebran en días específicos. Mientras que el Super Once y el Triplex tienen lugar a diario, de lunes a domingo sin excepción, el Cupón Diario de la ONCE termina el jueves.

Para los viernes, la ONCE tiene otros planes: el Cuponazo de la ONCE. Se trata de un sorteo que se celebra siempre antes del fin de semana (el último fue el Cuponazo de la ONCE del 24 de octubre).

Y hoy, celebrando la noche de Halloween, la ONCE pone en juego 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además acierte la serie. También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 31 de octubre de 2025 premia al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

