¿Dónde han caído los 17 millones del Cupón Extra del Día del Padre? Un pequeño pueblo... de menos de 9.000 habitantes

Un pequeño pueblo, con un gran premio. El jueves 19 de marzo, San José, se celebró el sorteo del Cupón Extra por el Día del Padre, que ha repartido varios millones de euros en un pequeño pueblo de menos de 9.000 habitantes.

Algo más de 8.700 personas viven en este pequeño pueblo de Zaragoza, que este jueves se ha convertido en un día más para celebrar. El 19 de marzo, San José, es festivo en muchos lugares de España, pero el 19 de marzo de 2026 fue fiesta en Zuera, una localidad de esta provincia aragonesa, ubicada en la Comarca Central, donde ha caído una buena lluvia de millones.

El sorteo del Cupón Extra del Día del Padre, que pone en juego varios premios, entre ellos uno especial de 17 millones de euros, se ha ido para esta pequeña localidad gracias a José Antonio Durnes Hernández, el vendedor de la ONCE que repartió los cupones ganadores. Desde su punto de venta, en la calle Mayor, hasta los vendidos en la panadería de su amiga Chus, José Antonio ha vendido un total de 100 cupones ganadores, entre ellos el del premio especial.

El día del sorteo, José Antonio estaba en Huelva. "Ayer le dije a mi mujer que estaba emocionado con este sorteo y que no me gustaba estar a 900 kilómetros de casa el día del sorteo importante", explica el vendedor. "Pero sé que mi gente de Zuera está contenta y celebrándolo", ha añadido. Él, "emocionadísimo", asegura que ha cumplido "el sueño de cualquier vendedor". "Estoy alucinado, no puedo ni hablar".

José Antonio tiene reconocida una discapacidad desde 2008, a raíz de una operación. "Desde entonces, sabía que iba a hacer feliz a mucha gente algún día. Y ha llegado el momento", ha asegurado, aunque es optimista con el futuro, ya que sabe que "habrá más premios" porque él es un "hombre afortunado". Además del cupón de los 17 millones, José Antonio vendió 99 cupones con la combinación ganadora, por lo que cada uno se lleva 40.000 euros. En total, José Antonio ha dejado casi 21 millones de euros en este pequeño pueblo de Zaragoza.

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