Ahora

Loterías de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércoles 29 de julio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 29 de julio de 2026.

Juegos ONCE (miércoles) | Número premiado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE Juegos ONCE (miércoles) | Número premiado del sorteo del Cupón Diario de la ONCElaSexta

Para este miércoles 29 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España en directo | Interior anuncia que los incendios de Madrid y Ávila han sido "estabilizados" y ordena el fin de varias evacuaciones
  2. El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire Díez
  3. El gran secreto de Ayuso: su gobierno compra un ático de lujo en Chamberí (Madrid) para usarlo como "oficina" temporal
  4. Cinco horas a nado, exhaustos y congelados: Ceuta denuncia estar al límite por la crisis migratoria y pide actuar al Gobierno "sin dilación"
  5. Infantino intenta sobornar a las federaciones: 40 millones por votar a favor de la venta del Mundial de fútbol
  6. Vigo empieza a instalar la decoración navideña en pleno verano: "Hemos creado la Navidad del siglo XXI"