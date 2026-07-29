Ahora

Loterías de la ONCE

Comprueba el resultado de los sorteos del Super 11 de la ONCE de hoy, miércoles 29 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 29 de julio de 2026.

Resultados de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles Resultados de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoleslaSexta

Para este miércoles 29 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 04 05 09 12 13 15 25 26 27 31 33 37 39 47 51 52 56 61 75 79
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España en directo | Madrid y Ávila empiezan a respirar mientras el fuego de La Vall d'Uixó crece y surgen nuevos focos en León
  2. EEUU y Arabia Saudí lanzan ataques conjuntos "de precisión" contra milicias proiraníes en Irak
  3. El Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs
  4. Infantino planea vender el Mundial a un fondo de inversión liderado por él mismo y desata una guerra total en el fútbol entre FIFA y UEFA
  5. Un Airbus A350 completa un vuelo sin escalas de 24 horas entre Australia y Francia, el más largo hasta la fecha
  6. Varios jóvenes intentan regresar a casa en flotador tras una noche de fiesta: cinco kilómetros por el río subidos en un unicornio