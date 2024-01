Los dos primeros sorteos de Super Once y Triplex ya se han dado a conocer (a las 10:00h y a las 12:00h), pero no son los únicos que se celebran hoy. Este miércoles 13 de diciembre también tiene lugar el sorteo del Cupón Diario de la ONCE, un clásico, cuya combinación se conoce antes de las 21:30h, y sobre esa misma hora se conoce también el resultado de la Bonoloto.

Tanto la Bonoloto como los dos primeros, de la ONCE, se celebran todos los días, de lunes a domingo, mientras que el Cupón Diario de la ONCE, pese a su nombre, sólo tiene lugar de lunes a jueves. Los viernes, la ONCE celebra el sorteo del Cuponazo y el fin de semana, el del Sueldazo.