¿Cuándo es la lotería de La Grossa de Sant Jordi de 2026?

El 23 de abril se celebra en Cataluña el día de Sant Jordi —y en el resto del mundo, el Día del Libro— y Loteries de Catalunya organiza siempre una de sus loterías especiales. Pero en 2026, La Grossa de Sant Jordi no es este día.

Cada año, el 23 de abril se celebra en Cataluña el día de Sant Jordi, una jornada a caballo entre el Día del Libro —que se celebra en el resto de España y del mundo— y el día de los enamorados: miles de rosas y libros inundan las calles de grandes ciudades y pequeñas localidades catalanas, con Barcelona como epicentro. Y cada año, por la diada de Sant Jordi, Loteries de Catalunya celebra también una de sus loterías especiales, la conocida como La Grossa de Sant Jordi.

La 'cabezona' Roser Arenas, que pone cara a la versión catalana de SELAE, regresa en esta época del año cargada de amor con un sorteo que tiene como premio especial uno de 2 millones de euros. Pero, igual que ha ocurrido otros años, este sorteo, pese a llevar la nomenclatura de La Grossa de Sant Jordi, no se celebra el día de Sant Jordi. En 2026, La Grossa de Sant Jordi tiene lugar el lunes 27 de abril. ¿A qué hora? Nunca está fijada y no existe una hora oficial para el sorteo, si bien históricamente ha tenido lugar en torno a a las 13:00h. De hecho, las papeletas para participar en este sorteo se ponen a la venta hasta el mismo día 27 de abril a las 12:00h, último momento en el que se pueden comprar.

Premios de La Grossa de Sant Jordi 2026

El premio especial del sorteo de La Grossa de Sant Jordi es de 2 millones de euros, un premio extraordinario que se reparte únicamente al cupón que tenga los cinco dígitos de la combinación ganadora y un número de serie específico. Pero reparte muchos otros premios:

Primer premio: 50.000 euros

Segundo premio: 20.000 euros

Tercer premio: 10.000 euros

El precio de cada billete es de 5 euros y los números que entran en juego son todos desde el 00000 hasta el 79999, ambos incluidos. De cada uno de los números se emiten un total de 35 series: 15 de ellas se emiten en papel mientras que el resto se pueden adquirir mediante la impresión del billete en terminal en los diferentes puntos de venta de Loteries de Catalunya, a través de su página web o de la aplicación móvil de Loteries de Catalunya.

Además de estos, se reparten premios en función de las aproximaciones de los principales premios:

Los números anterior y posterior al primer premio: 2.000 euros

Las cuatro últimas cifras del primer premio: 500 euros

Los números anterior y posterior al segundo premio: 500 euros

Los números anterior y posterior al tercer premio: 500 euros

Las cuatro últimas cifras del segundo premio: 200 euros

Las tres últimas cifras del primer premio: 100 euros

Las cuatro últimas cifras del tercer premio: 100 euros

Las dos últimas cifras del primer premio: 30 euros

Las tres últimas cifras del segundo premio: 30 euros

Las tres últimas cifras del tercer premio: 20 euros

Las dos últimas cifras del segundo premio: 10 euros

Las dos últimas cifras del tercer premio: 5 euros

Reintegros (última cifra del primer premio y cuarto premio): 5 euros

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