Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025
Comienza una nueva tanda de sorteos para el Triplex del mjueves. Comprueba cada uno de los cinco resultados en laSexta.com sin esperar a que termine el día.
Ya es jueves. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, como cada día, se celebra un sorteo más de la ONCE. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.
A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este jueves 4 de diciembre de 2025:
- Primer sorteo del Triplex (10.00h): 752
- Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación
Premios del Triplex para el jueves
El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:
- Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
- Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
- Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
- Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
- Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
- Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro
