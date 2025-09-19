Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025

El bote sigue subiendo cuando se suceden sorteos de Euromillones sin acertantes de primera categoría. Consulta en laSexta.com si eres uno de ellos hoy.

Como cada viernes, la noche lotera se cierra con sorteos tan jugosos como el de Euromillones. Aunque lo cierto es que el bote del Eurojackpot de hoy es bastante mayor (120 millones de euros) que el de Euromillones, que este 19 de septiembre de 2025 pone en juego 53 millones de euros. Las combinaciones ganadoras del sorteo de hoy se conocen a partir de las 21:00h y son las siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Estrellas': pendiente de sorteo

El Millón de Euromillones: pendiente de sorteo

Euromillones es un juego de azar que tiene lugar todos los martes y viernes a las 21:00h. Cuando no hay acertantes de primera categoría, como ocurrió en el sorteo de Euromillones del último martes, el bote va aumentando hasta llegar aun máximo, que por ahora es de 250 millones de euros. La combinación ganadora consta de cinco números entre el 1 y el 50 y otros dos números, llamados estrellas, del 1 al 12. Acertar las siete cifras otorga el derecho a recibir el bote acumulado hasta la fecha.

Cuánto cuesta jugar al Euromillones (y cuándo es)

El precio de la participación en el sorteo del Euromillones es de los más elevados entre las loterías que se pueden jugar en España, ya que la apuesta simple cuesta 2,5 euros. Esto implica premios mayores: el bote mínimo siempre es de 17 millones de euros, y los mayores pueden alcanzar sumas superiores a 200 millones de euros si se suceden varios sorteos sin ganador.

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir. Una apuesta múltiple de cinco números y tres estrellas costaría 7,50 euros, ya que se está jugando con la combinación de cinco números con tres combinaciones diferentes de 'estrellas'.

Si la apuesta múltiple fuera de seis números con dos 'estrellas', se estarían jugando seis apuestas o combinaciones de números normales diferentes junto a las tres 'estrellas'. Por lo tanto, su coste sería de 15 euros. La combinación más grande que puede realizarse es de 10 números y 5 'estrellas', lo que supondría 2.520 apuestas diferentes, por un coste de 6.300 euros.

Los jugadores españoles pueden jugar cualquier día de la semana a Euromillones, apostando para el sorteo del martes o del viernes. Esto lo pueden hacer desde cualquier punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, o por internet a través de la web de la organización o de su app.

Además, se puede elegir hacer una apuesta semanal, lo que implica realizar una apuesta para los dos sorteos siguientes. El precio de esta apuesta será el de la jugada multiplicado por dos. Las apuestas estarán abiertas hasta las 20:30h de cada día de sorteo, media hora antes de que se realice desde París.

¿Qué es El Millón de Euromillones?

Para los jugadores españoles existe un juego asociado llamado El Millón. Las participaciones en España generan un código de letras y números, y entre todos ellos se sortea un millón de euros. Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una. Siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes. El sorteo se realiza en el Salón de Loterías y Apuestas paralelamente al de Euromillones.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).