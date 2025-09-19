PREMIOS | Comprueba el Eurojackpot de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

Como ocurre con otros sorteos europeos, Eurojackpot se celebra en varios países. En España, está gestionado por la ONCE. Comprueba si eres uno de los acertantes de este sorteo.

El bote del Eurojackpot ha ido ascendiendo hasta alcanzar los 120 millones de euros para el sorteo de hoy. Esa es la cantidad que se pone en juego este viernes, y que se lleva el que acierte una combinación de cinco números y los dos 'soles', que son el equivalente de las 'estrellas' del Euromillones. La combinación ganadora de números que reparten suerte en el Eurojackpot de este viernes 19 de septiembre de 2025 es la siguiente:

Combinación ganadora: 9 37 40 41 46

'Soles': 1 y 12

Así pues, el resultado del Eurojackpot se suma a los del Cuponazo de la ONCE, que tiene lugar únicamente los viernes, pero también los de Super Once y Triplex, que son juegos diarios que se juegan varias veces por día, cinco, concretamente.

Como ocurre con otros sorteos europeos, el Eurojackpot se juega en diferentes países: además de en España, en otros 17 países del espacio europeo (Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia). En cada uno de ellos hay una organización encargada de gestionar el premio; en España, es la ONCE.

¿Cuándo se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot se sortea todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 21:00h. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros. Si nadie se hace con el bote, éste va ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).