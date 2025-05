Comprobar los premios de todos los sorteos de Loterías y ONCE de hoy, jueves 15 de mayo de 2025

A diferencia del Triplex, el Super Once tiene premios de hasta un millón de euros . El Triplex, que tiene un premio máximo de 150 euros (también su coste es muy bajo), se juega desde el año 2016, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España.

Estas son las horas a las que se celebran los cinco sorteos diarios de Super Once y Triplex de la ONCE de hoy, 15 de mayo de 2025.

¡Buenos días de jueves!

¡Buenos días! Hoy es jueves, 15 de mayo de 2025, San Isidro Labrador, fiesta en Madrid (y en algún que otro sitio). Que sea fiesta no significa, no obstante, que se paralicen los sorteos. Como cualquier jueves, se celebran todos los sorteos diarios de la ONCE y SELAE, así como los específicos que le corresponden a este día de la semana. Estos son todos los sorteos de hoy: