Ahora

Sorteo de SELAE

Sorteo de SELAE | Comprueba el resultado de la Bonoloto del viernes 3 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 3 de julio de 2026.

Bonoloto (viernes) | Resultado del sorteo de hoy Bonoloto (viernes) | Resultado del sorteo de hoylaSexta

Para este viernes 3 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz tras alcanzar un acuerdo in extremis
  2. Una "relación reiterada" con Leire Díez y "expedientes" como presión: claves de la imputación de una directora de la Guardia Civil que Moncloa aún respalda
  3. El juzgado que instruye la causa contra Vito Quiles desmonta la versión de su abogado: descartaron una "declaración a la carta" y le invitaron a ir a una comisaría
  4. España se prepara para una nueva ola de calor: hay ocho comunidades en aviso por temperaturas extremas
  5. España vuelve a su esencia: tumba a Austria y ya está en octavos del Mundial
  6. Doble crimen en Alicante: un hombre mata presuntamente a cuchilladas a su mujer de 55 años y a una hija de 21 y deja grave a la otra