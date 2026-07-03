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Sorteos de la ONCE

ONCE | Comprobar los 5 sorteos del Super 11 del viernes 3 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 3 de julio de 2026.

Estas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCE Estas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCElaSexta

Para este viernes 3 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz tras alcanzar un acuerdo in extremis
  2. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
  3. Sin rastro de Vito Quiles: el agitador ultra sigue en busca y captura por no presentarse a dos citaciones judiciales ni al acto de conciliación previo a la querella
  4. Feijóo lo mezcla todo y los datos le desmienten: no, la población en España no aumentará ocho millones con la 'ley de nietos' y la regularización
  5. Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes
  6. Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)